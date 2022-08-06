Pençe-Kilit bölgesinden şehit haberi geldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" sözleriyle mesaj yayımladı.