Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 PKK’lı terörist daha etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" paylaşımında bulunarak, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
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