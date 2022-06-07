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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 PKK’lı terörist daha etkisiz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 PKK’lı terörist daha etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" paylaşımında bulunarak, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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