Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Sivas'taki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Yıldırım'ın (27) kent merkezine bağlı Gazi köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Cemal, annesi Hatice ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yıldırım'ın son izninde memleketi Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikah kıydıkları, Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Vali Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.