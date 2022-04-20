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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olduğunu bildirdi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün teröristler tarafından roketatarlı saldırı yapıldığı ve saldırıda Piyade Teğmen Kanlıkuyu'nun şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.


Akar'dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Hakkari'de tören düzenlendi
Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasından sonra şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından ambulansa konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Kanlıkuyu'nun naaşı, buradan memleketi Çankırı'ya uğurlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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