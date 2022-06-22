  • BIST 2.564,29
  • Altın 1020.102
  • Dolar 17.3541
  • Euro 18.2373
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğunu duyurdu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Baş için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Baş'ın fotoğrafına da yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahale ediliyor22 Haziran 2022 Çarşamba 09:16
  • Çizgi film izleyerek yendiler22 Haziran 2022 Çarşamba 02:52
  • PTT'den "yengeçler" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı22 Haziran 2022 Çarşamba 00:44
  • Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu21 Haziran 2022 Salı 23:39
  • TBMM Başkanı Şentop: Göç ve mülteci sorununu birçok devlet görmezden gelmeye devam ediyor21 Haziran 2022 Salı 17:51
  • Türkiye'den Ukrayna açıklaması: Artık çok daha dikkatliyiz21 Haziran 2022 Salı 16:27
  • Fitch: Yeni ECB aracı mali riskleri azaltabilir21 Haziran 2022 Salı 16:14
  • Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan "kurbanlık" açıklaması21 Haziran 2022 Salı 15:47
  • Rize, 5 ayda çay ihracatından 3,5 milyon dolar kazandı21 Haziran 2022 Salı 15:46
  • Bakan Bozdağ izin verdi, HSK ihraç etti21 Haziran 2022 Salı 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti