  • BIST 2.434,02
  • Altın 970.987
  • Dolar 17.303
  • Euro 17.6145
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
»

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit olduğu, 3 personelin de yaralandığı belirtildi.

Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı ifade edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda, bölgede bugün PKK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu bildirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarallar operasyonunda Erdal Acar tutuklandı08 Temmuz 2022 Cuma 10:42
  • BDDK, Kasa Katılım Bankası'nın kuruluşunu onayladı08 Temmuz 2022 Cuma 10:35
  • Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı08 Temmuz 2022 Cuma 10:30
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de08 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • Kapadokya Alan Başkanlığına 52 personel alınacak08 Temmuz 2022 Cuma 09:29
  • Pakistan'da şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 62 oldu08 Temmuz 2022 Cuma 09:28
  • Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor08 Temmuz 2022 Cuma 09:27
  • Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı08 Temmuz 2022 Cuma 09:26
  • Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluştu08 Temmuz 2022 Cuma 09:24
  • Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak08 Temmuz 2022 Cuma 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti