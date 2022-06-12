  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 220 terörist etkisiz hale getirildi.

Yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilmesine devam ediliyor.

Açıklamaya göre, operasyon bölgesindeki mağarada son olarak şunlar ele geçirildi:

"1 doçka uçaksavar silahı, 40 tuzaklanmış el bombası, 11 taarruz el bombası, 28 el yapımı patlayıcı (EYP), 11 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 milimetre PKMS 5 makinalı tüfek, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 kilogram plastik patlayıcı, 36 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1 RPG-7 roketatar termobarik mühimmatı, 178 EYP basma düzeneği, 120 milimetre 6 havan mühimmatı, 17 bin 625 adet 12,7 milimetre mühimmat, 14 bin 400 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 135 adet 14,5 milimetre doçka uçaksavar mühimmatı, 66 adet 40 milimetre bomba atar tahrip mühimmatı, 6 adet 40 milimetre bomba atar sis mühimmatı, 5 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 10 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 50 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 10 taarruz el bombası fünyesi, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, bir motorlu doçka uçaksavar sehpası, 100 metre saniyeli fitil, 200 metre infilaklı fitil, çeşitli renklerde 27 sis, 2 bin 350 metre elektrik kablosu, 300 metre uydu kablosu, 4 el testeresi, 2 elektrikli ve 2 benzinli hilti, 70 hilti ucu, 3 benzinli hızar, 5 analog telefon, örgütsel doküman, 3 gaz maskesi ve filtresi, 8 akü, 5 jeneratör, 20 oksijen tüpü, 15 kutu havai fişek, bir televizyon ve çanak anten, bir adet 5 ton kapasiteli su tankı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı12 Haziran 2022 Pazar 12:23
  • Roma imparatoru için yapılan kapı, evsizlerin yatağı oldu12 Haziran 2022 Pazar 11:54
  • Çatıya çıkan 2 köpeği öldüren sanığa 8 yıl hapis istemiyle dava12 Haziran 2022 Pazar 11:51
  • 'Kızılırmak rengini mineralli ultrabazik magmatik kayaçlardan alıyor'12 Haziran 2022 Pazar 11:37
  • Yargıtaydan 'özel becerili' hırsızlara verilen cezaya onama12 Haziran 2022 Pazar 11:33
  • Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı12 Haziran 2022 Pazar 11:01
  • Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak12 Haziran 2022 Pazar 11:00
  • TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan ‘Toprak Bayramı’ mesajı12 Haziran 2022 Pazar 10:42
  • Bakan Soylu: Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi12 Haziran 2022 Pazar 10:17
  • İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor12 Haziran 2022 Pazar 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti