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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Uzman Çavuş Özgül'ün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Özgül için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehadet haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı. 

Şehidin Gaziosmanpaşa'daki evine gelen askeri yetkililer, baba Ahmet Özgül'e acı haberi verdi. Şehit için dualar edilirken, ailenin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan 29 yaşındaki Özgül'ün, üç kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi.

Şehit Enes Özgül'ün naaşının yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

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