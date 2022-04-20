Pençe-Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. MSB'den yapılan son açıklamada da ise saldırı hazırlığındaki 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Son derece ayrıntılı bir planlama ve uzun süreli çalışmanın ardından Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı" diye konuştu.

Operasyonun başladığı pazar akşamından bugüne kadar faaliyetlerin planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Mehmetçiğin gücü kuvveti, morali yüksek. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla birinci safha hedefleri ele geçirildi. Hedeflerimiz safha safha belirlendi. Onlarca mağara var. O mağara, barınak, sığınakların tek tek temizlenmesi lazım. Operasyonumuz devam edecek. Ömer üsteğmen ve Kaan teğmen, iki şehidimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Birliklerinin önünde, en ön safta ilerlerken, birliklerini emir ve komuta ederken şehadet mertebesine erdiler. Onlara şükran borçluyuz."

Şehitleri bir kez daha şükranla yad eden, onlara rahmet dileyen Akar, şöyle konuştu:

"Teröristlerin yaptıkları konuşmalardan son derece çaresiz, acz içinde olduklarını görüyoruz. Çıkış yollarının olmadığını görüyorlar. Yalanlarla, hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yol olmadığını herkes biliyor. Oradaki mağaraların içinde ne kadar saklanırsa saklansın, hangi taşın altına girerlerse girsinler herhangi bir şekilde kurtuluşları yok. Adalete teslim olmaktan başka çareleri yok bunu bilmeleri lazım. Herhangi bir geri adım atmamız söz konusu değil. Bizim amacımız, temennimiz 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak."

Akar, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin soru üzerine, "İkisi bu sabah olmak üzere şu ana kadar toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi. Arama ve tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunların sonucunda bu sayıların daha da artacağını söylemek yanlış olmaz" dedi.

9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den PKK'ya yönelik operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

400 TERÖRİST KISTIRILDI

TSK'nın en seçkin birliklerinin sahada olduğu Pençe-Kilit Harekatı'nda ilerleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Alınan bilgilere göre stratejik noktaları kontrol altına alan Mehmetçik 400 teröristi çembere alarak kıstırdı.

PKK ÜÇ KOLDAN DARBE YİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 Nisan'da başlattığı Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlere ağır darbe indiriliyor. Harekat 60 kilometrelik çok geniş bir alanda devam ederken PKK üç koldan darbe üstüne darbe yiyor.