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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait RPG-7 roketatar, 6 adet AK-47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü, 2 antipersonel mayını, 74 el bombası, 30 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 30 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 50 adet basma düzenek, 50 adet Alfa-fire düzenek, 2 bin elektrikli fünye, 2 plastik patlayıcı, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, silah üstü termal, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü, 2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, gece görüş dürbünü, termal dürbün, Yaesu araç telsizi, 8 Yaesu el telsizi,14 gaz maskesi, 16 oksijen tüpü, 3 güneş paneli ile çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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