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Pençe Kilit'le terör hedefleri imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.
Pençe Kilit'le terör hedefleri imha ediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve özel kuvvetler unsurları, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor.

Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi.

Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi.

Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, roketatar, bombaatar ve havan gibi ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu.

Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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