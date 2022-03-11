  • BIST 2.053,85
  • Altın 937.592
  • Dolar 14.7051
  • Euro 16.1053
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da

MANİSA'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da

Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.

Plakanın sahte çıktığını belirten Barış Geçtan, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

'820 TL ZARARIMIZ VAR'

Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Öz (30) ise "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oto lastik tamircisi, dükkanında ölü bulundu10 Mart 2022 Perşembe 22:14
  • 28 yerinden bıçakladığı Medine'nin evini gözetlemiş10 Mart 2022 Perşembe 19:02
  • Üniversite öğrencisine işkence davasında kamera kayıtları incelenecek10 Mart 2022 Perşembe 18:04
  • İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu10 Mart 2022 Perşembe 17:04
  • Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheli yakalandı10 Mart 2022 Perşembe 16:09
  • Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan Hanife, tutuklandı10 Mart 2022 Perşembe 16:08
  • Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı10 Mart 2022 Perşembe 16:07
  • Mersin'deki DEAŞ operasyonunda ABD ve Ürdün çifte vatandaşına tutuklama09 Mart 2022 Çarşamba 23:08
  • Beylikdüzü'nde evde dehşet; iki çocuğu ile eşini öldürüp intihar etti09 Mart 2022 Çarşamba 22:55
  • İzmir'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 kaçak göçmen yakalandı09 Mart 2022 Çarşamba 22:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti