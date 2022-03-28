Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir ettiği belirtildi.
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir ettiği belirtildi.
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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