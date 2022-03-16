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Pendik Belediyesi, ilçe merkezindeki çınarların bakımına başladı

Pendik Belediyesi, ilçedeki 242 asırlık çınar ağacına bakım ve rehabilitasyon çalışması yürütüyor.
Pendik Belediyesi, ilçe merkezindeki çınarların bakımına başladı

Pendik Çarşı ve çevresinde bulunan 242 asırlık çınar ağacının budama, restorasyon, rehabilitasyon ve gübreleme çalışmalarına başlandı.

Bakım çalışması ile tedaviye yönelik kovuk alanlar, mantarlar, çürümüş kısımlar, dal kırıklığı olan pürüzlü ve benzeri yüzeyler kazınıp temizlenerek ağaçların daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunacak.

Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hami Atan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında ağaçların gövdesinin yaşamasına engel olacak taş, moloz, bordür gibi parçalardan temizlediklerini söyledi.

Ağaçların gövdesine dış etkenlere karşı koruma amaçlı katran sürdüklerini anlatan Atan, "Geçtiğimiz sezon ağaçlarımıza gençleştirme budaması yaptık. Bu sezon da şekil budaması yaparak gelecek nesillere daha sağlıklı olarak çınarlarımızı emanet etmiş oluyoruz." dedi.

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