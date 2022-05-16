  • BIST 2.419,23
  • Altın 899.559
  • Dolar 15.4958
  • Euro 16.1241
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
» »

Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası

Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası
Pendik, TEM Bağlantı Yolu'nda orta şeritte seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü, anlık hamleyle şerit değiştirerek sol şeride geçti.

Olay, geçen cuma günü saat 09.00 sıralarında Pendik, TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sahil istikametine giden 41 AAB 219 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, şerit değiştirerek sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve kamyonun önüne çıktığını gören 34 CKH 736 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kocatürk, firene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonun bir süre yolda durakladığı daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti
Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti
'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler
'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler
Beykoz'da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
Beykoz'da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
Elektrikli bisiklet hırsızlarına operasyon
Elektrikli bisiklet hırsızlarına operasyon
Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
Son Eklenen Videolar
Şişli'de motosikletlilere yağ tuzağı
Şişli'de motosikletlilere yağ tuzağı
Kağıthane'de iskelede mahsur kalan işçiler vinçle kurtarıldı
Kağıthane'de iskelede mahsur kalan işçiler vinçle kurtarıldı
Gelin, nikahta 'Evet' demeden önce kendisi gibi judocu damadı yerden yere vurdu
Gelin, nikahta 'Evet' demeden önce kendisi gibi judocu damadı yerden yere vurdu
MSB'den 'Anneler Günü' klibi
MSB'den 'Anneler Günü' klibi
Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı
Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı
Bayramda 2 milyon 970 bin kişi hava yolu ile seyahat etti
Bayramda 2 milyon 970 bin kişi hava yolu ile seyahat etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti