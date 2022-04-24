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Pendik'te korna çalma kavgası

Pendik'te hafriyat kamyonu şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında korna çalma nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Uçan tekmelerin atıldığı kavgada kamyon şoförü başından yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik'te korna çalma kavgası

Pendik, Güllübağlar Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre; kamyon şoförü caddede ilerlediği sırada minibüsün bir anda ara sokaktan caddeye çıktığını fark ederek korna çaldı. Kamyon şoförü aracını durdurarak minibüstekilerle sözlü olarak tartışmaya başladı. Minibüste bulunan 3 kişide araçtan inerek aşağıya inen kamyon şoförünü ellerinde bıçakla darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak istedi. Uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavgada kamyon şoförü başından yaralandı. Bir süre sonra minibüsteki 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kamyon şoförünün yaralı olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyon şoförüne yaptığı ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 "KAMYON ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR" 

Kavgayı gören Ceylan Yakgin "Caddeden kamyon geldi. Ara sokaktan da servis minibüsü geldi. Kamyon şoförü korna çaldı. Korna çaldı diye servis minibüsün şoförü araçtan indi. Ortada bir tartışma oldu. Servis aracından 3 kişi indi. Orta da bir tartışma oldu. Çevredekiler ayırdı onları. Adam tekrar servisine bindi. Tabi ailesini aradı. Ailesinden iki üç kişi geldi. Zaten bıçakla gelmişlerdi. Tek olan kamyon şoförüne saldırdılar. Zaten ayrılmaya çalıştılar. Daha sonra polis geldi. Kamyon şoförü kulağına darbe almıştı. Karşı taraf adama bıçakla saldırdığı için kaçmak zorunda kaldı" dedi. 

KAMYON ŞOFÖRÜNE ATILAN UÇAN TEKME KAMERADA 

Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri ile bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntüsüne yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde telefonla konuşan kamyon şoförü, ellerinde bıçak olan iki kişinin uçan tekmelerine ve yumruklarına maruz kaldığı görülürken, güvenlik kamera görüntülerinde ise minibüsteki 3 kişinin kamyon şoförünü darp ettiği çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak istediği görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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