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Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

PENDİK'te polisin boş bir arsada düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarın ardından inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki boş arsa ve çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, 8 Ocak Cumartesi saat 14.00 sıralarında düzenledikleri baskında uyuşturucu satışı yapmak için arsaya geldikleri anlaşılan G.Ç. ve G.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve arsada yapılan aramalarda 115,4 gram bonzai, 10,8 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, bin 170 lira para, 3 cep telefon, paketleme cihazı, 2 parça satışa hazır halde 13,3 gram bonzai ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Ç. ve G.K., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan boş arsada narkotik köpeği ile yapılan arama kameraya yansıdı.

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