Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında NATO tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkla

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, NATO’nun ilk kez Mukabele Kuvveti'ni aktif hale getirdiğini ve önümüzdeki süreçte bunun nasıl işleyeceğini göreceklerini belirtti.

Kirby, bunun önemsiz bir adım olmadığını, ek bir uyarı olduğunu ve NATO ortaklarının da önemli ölçüde katkıda bulunacağını söyledi.

NATO Mukabele Kuvveti'ne destek konusunda Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ve ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Orgeneral Tod Wolters ile temas halinde olacaklarını belirten Kirby, "ABD, bu konuda yapılacak talepleri karşılamaya hazırdır." dedi.

ABD’nin önceki günlerde Almanya’ya sevk etme kararı aldığı 7 bin kişilik birlikten bir kısmının NATO Mukabele Kuvveti için görevlendirileceğini anlatan Kirby, daha önce 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini sonrasında birkaç bin askeri daha hazır hale getirdiklerini kaydetti.

ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşılık olarak şu anda bölgede 14 binden fazla asker konuşlandırmış durumda.

Ukrayna’ya hava savunma kabiliyeti sağlama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya hava savunma dahil askeri malzeme desteği verecekleri açıklaması üzerine AA muhabirinin, "ABD’nin bu yardıma katkısı ne olacak? Hava savunma sistemleri verecek misiniz? Verecekseniz bunlar Patriot gibi gelişmiş sistemler mi olacak?" sorusunu Kirby, şöyle yanıtladı:

"Ukrayna’yı kendisini savunması için destek verme yollarını aramaya devam ediyoruz. Bunu daha önce yaptık, bundan sonra da yapmak istiyoruz. Bu konuda kendilerini daha iyi savunmaları için vereceğimiz öldürücü veya öldürücü olmayan malzemeler konusunda aktif bir şekilde onlarla görüşüyoruz. Ancak başından beri size bu yardım paketlerinin herhangi birinin içeriğinden bahsetmedim. Bunu da neden yapmadığımızı anlayabilirsiniz. Özellikle de şimdi Ukrayna’nın şakası olmayan bir işgal ile karşı karşıya kaldığı bir süreçte ABD’den aldıkları şeyleri kamuya açık bir şekilde açıklamayacağız. Dolayısıyla bunu açıklama konusunda dikkatli olacağız ama onları kendilerini savunma için ihtiyaçları var ve bunu karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz."

Rusya'nın Finlandiya'nın olası NATO'ya üyeliklerine yönelik açıklamaları

Finlandiya'nın olası NATO’ya üyeliklerine ilişkin, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığının benzerini Finlandiya’ya yapmasının ne anlama geleceği sorusuna ise Kirby, "Bu Avrupa için oldukça istikrarsızlaştırıcı bir durum olacak. Bunun çatışma olarak ortaya çıkacağına dair elimizde bir işaret yok." cevabını verdi.

Ukrayna’nın güvenliğinin tehdit edilmesi ile Avrupa’nın da güvenliğinin tehdit edildiğine işaret eden Kirby, tam da bu nedenle ABD’nin NATO ittifakına ve ittifakın 5’inci maddesine olan bağlılığını göstermek için bölgeye asker gönderdiğini söyledi.

Kirby, "Şayet sayın Putin yeni ihlallere kalkışırsa bizim de ona yeni bedeller ödeteceğimizden eminim." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO’ya üyeliklerinin "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Biden, NATO liderleri ile yaptığı zirve ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

NATO müttefikleri ile kolektif savunma ve transatlantik güvenliğe verdikleri önemi vurgulamak için bir araya geldiklerini belirten Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası barış ve güvenliğin temellerini tehdit ederken NATO bir kez daha özgürlük ve demokrasi için dik durduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin NATO'nun 5'inci şartı gereği müttefiklerinin topraklarının her bir metresini savunacağının altını çizerek "NATO müttefiklerimize destek vermek adına Avrupa'daki kapasitemizi artırmak için daha çok askerin görevlendirilmesini onaylamıştım. NATO'nun ortak duruşumuzu güçlendirmek için savunma planları ve NATO Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini ve müttefiklerimizin kuzeyden Akdeniz'e kadar deniz kuvvetlerinin, doğu kanadına hava güçleri ve kara güçleri harekete geçirmesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Biden'dan "NATO'nun kapısı açık" mesajı

NATO toplantısında İsveç, Finlandiya ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Biden, "Putin'in Batı'yı bölme planı başarısız oldu. NATO her zaman olduğu gibi birlik ve azim içindedir. NATO'nun kapısı her zaman, ortak değerlerimizi paylaşan ve İttifakımıza katılmak isteyen Avrupa devletlerine açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, NATO zirvesinin hemen ardından Zelenskiy ile de görüştüğünü belirterek "Ülkelerini savunmak için mücadele veren Ukrayna halkının cesur davranışlarına saygılarımı sundum. Ayrıca şu anda verilenle benzer ekonomik, insani ve güvenlik yardımını sürdüreceğimizi söyledim." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gün içinde yaptığı açıklamada, "Dün NATO müttefikleri savunma planlarımızı harekete geçirmişti. Bunun sonucu olarak havada, karada ve denizde duruşumuzu güçlendirmek ve olasılıklara hızlıca karşılık verebilmek için NATO Mukabele Kuvveti unsurlarını konuşlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.