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Pentagon'dan Karadeniz iddiası

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu ancak Karadeniz'in kuzeyinde Rus savaş gemilerinde hareketlilik gördüklerini açıkladı.
Pentagon'dan Karadeniz iddiası

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden 26 gün geçti ve Pentagon'da üst düzey bir yetkili bir grup gazeteciye savaşın gidişatına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

KARA İLERLEYİŞİ DURDU

Yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna topraklarına 1100'den fazla füze fırlattığını söyledi. Rusya'nın kara harekatında ilerleyişin büyük ölçüde durduğunu belirten yetkili, Rus güçlerin geçen haftadan beri Kiev’in 15 kilometre kuzeyinde ve 30 kilometre doğusunda olduğunu ve bu cephelerde ilerleme kaydedemediğini söyledi.

KARADENİZ'DE HAREKETLİLİK ARTIYOR

Ancak yetkili, Karadeniz'de artan bir askeri hareketliliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Rusların kuzey Karadeniz'de bir düzineden biraz fazla savaş gemisi, farklı büyüklükteki amfibi gemileri, taarruz ve mayın temizleme gemileri ile bazı devriye botları var. Odessa çevresinde meydana gelen bombardımanın en azından bir kısmının bu gemilerin faaliyetlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun Odessa'ya yapılacak bir çıkarmanın ön hazırlık işareti olup olmadığı açık değil. Bu noktada, Odessa'nın yakın zamanda bir çıkarma saldırısının tehdidi altında olduğu sonucuna varmanın yanlış olacağını değerlendiriyoruz. Ancak kuzey Karadeniz'de Rusların hareketliliğinin arttığını gördük."

BÜYÜK HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR

Rusya'nın Ukrayna savaşında bir türlü ivme kazanamadığını ve bunun ordu için oldukça rahatsız edici olduğunu anlatan yetkili, Rus ordusunun 26 günde sadece Berdyansk ve Herson'u ele geçirebildiğini ve hedeflerine büyük ölçüde ulaşamadığını belirtti.

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