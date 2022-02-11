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Perakende satış hacmi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 15,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 15,5 artış kaydetti.
Perakende satış hacmi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 15,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 geriledi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 15,5 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 yükseldi.

Perakende ciro arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,7 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 41,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 76,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 74 arttı.

Perakende ciro Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 5,8 yükseldi. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 3,7, gıda dışı satışlarında (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 14,2 artış kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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