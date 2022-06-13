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Perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 14,7 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artış kaydetti.
Perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 14,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artış kaydetti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 arttı. Aynı dönemde, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 azaldı.

Perakende ciro
Cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 81,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 122,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 191,4 artış kaydetti.

Perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 8,4 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,7 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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