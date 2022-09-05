  • BIST 3.273,05
  • Altın 1001.791
  • Dolar 18.2209
  • Euro 18.0804
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.
Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere)

19.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail)

7 Eylül Çarşamba

19.45 Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya)

19.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz)

22.00 Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Gruplarda ilk iki sıra tur atlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Gruplar
A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)

B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)

D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)

E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)

Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 6-7 Eylül

Grup 2. maçları: 13-14 Eylül

Grup 3. maçları: 4-5 Ekim

Grup 4. maçları: 11-12 Ekim

Grup 5. maçları: 25-26 Ekim

Grup 6. maçları: 1-2 Kasım

Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023

Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023

Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023

Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023

Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023

Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor üç puanı tek golle aldı03 Eylül 2022 Cumartesi 09:19
  • Batshuayi resmen Fenerbahçe'de03 Eylül 2022 Cumartesi 09:18
  • Fenerbahçe Batshuayi'yi açıkladı02 Eylül 2022 Cuma 23:15
  • Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geldi02 Eylül 2022 Cuma 13:59
  • Michy Batshuayi Fenerbahçe'de02 Eylül 2022 Cuma 13:33
  • Galatasaray'da Icardi an meselesi: İmza için geliyor02 Eylül 2022 Cuma 12:40
  • Galatasaray, Roland Sallai'nin menajeriyle görüştü02 Eylül 2022 Cuma 12:04
  • Lucas Torreira ve Muslera, CZN Burak'la halay çekti02 Eylül 2022 Cuma 10:58
  • Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geliyor02 Eylül 2022 Cuma 10:56
  • Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a geri döndü02 Eylül 2022 Cuma 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti