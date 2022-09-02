'Perili Köşk' 449 milyon liraya icradan satıldı

İstanbul Kadıköy'de "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı olan Türkiye İş Bankası tarafından 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı.