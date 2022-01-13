  • BIST 2.070,65
  • Altın 789.19695
  • Dolar 13.5925
  • Euro 15.5506
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -2 °C
»

Personele Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Yenimahalle Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Macunköy’de bulunan Garaj Amirliği’nde personeleAfet Farkındalık Eğitimi vererek tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.
Personele Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Eğitimlerde; olası bir yangında yapılması ve yapılmaması gerekenleri Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Zübeyit Yücel’den öğrenen 200’e yakın belediye personeli, gerçeği aratmayan bir tatbikatla öğrendiklerini uyguladı.
200 personele uygulamalı eğitim

img_7946.jpg

Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma ve İş Güvenliği uzmanlarının gözetiminde gerçekleşen tatbikatta, personelin yangına bilinçli şekilde müdahale etmesinin önemi vurgulanırken, yangın türleri hakkında da personele bilgi verildi.
Başlayan küçük bir yangının nasıl söndürüleceğini canlı olarak izleyen personellere, tahliye kuralları da detaylarıyla anlatıldı.

img_7965.jpg

Mutlaka iş güvenliği eğitimi verilmeli
Uygulamalı eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin de işçilerin de daha dikkatli ve bilinçli davranması gerektiğine vurgu yapılırkeniş güvenliği eğitimleri mutlaka her personellere verilerek, gerekli tatbikatlar yapılmalıdır denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da bir otomobil içindeki çocukla çalındı13 Ocak 2022 Perşembe 09:00
  • Rıdvan Aktaş yeniden başkan oldu13 Ocak 2022 Perşembe 04:25
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, barınağı denetledi13 Ocak 2022 Perşembe 00:28
  • Sincan Belediyesi özel eğitim sınıfı engelleri sanatla aşıyor13 Ocak 2022 Perşembe 00:27
  • Etimesgut Belediyesi, atıkları ekonomiye kazandırıyor13 Ocak 2022 Perşembe 00:26
  • Kızılca Mahalle Konağı Açılıyor13 Ocak 2022 Perşembe 00:24
  • Pursaklar halkına psikolojik destek hizmeti13 Ocak 2022 Perşembe 00:23
  • Keçiören Belediyesi, 71 bin talebi çözüme kavuşturdu13 Ocak 2022 Perşembe 00:22
  • Hüseyin Gazi parkı çok sevildi13 Ocak 2022 Perşembe 00:20
  • Polis aracını kaçırıp, 1 polisi yaralayan şüpheli, 5 saat sonra yakalandı12 Ocak 2022 Çarşamba 13:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti