Personele Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Yenimahalle Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Macunköy’de bulunan Garaj Amirliği’nde personeleAfet Farkındalık Eğitimi vererek tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Eğitimlerde; olası bir yangında yapılması ve yapılmaması gerekenleri Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Zübeyit Yücel’den öğrenen 200’e yakın belediye personeli, gerçeği aratmayan bir tatbikatla öğrendiklerini uyguladı.

200 personele uygulamalı eğitim

Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma ve İş Güvenliği uzmanlarının gözetiminde gerçekleşen tatbikatta, personelin yangına bilinçli şekilde müdahale etmesinin önemi vurgulanırken, yangın türleri hakkında da personele bilgi verildi.

Başlayan küçük bir yangının nasıl söndürüleceğini canlı olarak izleyen personellere, tahliye kuralları da detaylarıyla anlatıldı.

Mutlaka iş güvenliği eğitimi verilmeli

Uygulamalı eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin de işçilerin de daha dikkatli ve bilinçli davranması gerektiğine vurgu yapılırkeniş güvenliği eğitimleri mutlaka her personellere verilerek, gerekli tatbikatlar yapılmalıdır denildi.