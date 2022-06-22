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Petrol 124 dolardan 109 dolara düştü: Benzine sadece 25 kuruş indirim

Petrol piyasası haftanın ortasında sert fiyat hareketlerine sahne oldu. 124 dolara kadar çıkan Brent petrol 109 dolar seviyelerine kadar düştü. Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, benzinin pompa fiyatına sadece 25 kuruşluk indirim olarak yansıyacak.
Petrol 124 dolardan 109 dolara düştü: Benzine sadece 25 kuruş indirim

Resesyon yorumları yatırımcıların ekonomik aktivite ile ilgili endişelerini körüklemeye devam ederken, petrol fiyatları üzerinde de baskı yarattı. ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 3'ü aşan düşüş kaydedildi. ABD ham petrolü 106 doların altını görürken, Brent petrol de 111 dolar seviyesine geriledi.

FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Biden'in federal akaryakıt vergisinin askıya alınması planı petrol fiyatlarını geriletti. Fiyatların gerilemesinde, Biden yönetiminin ABD'nin büyük petrol şirketlerine baskıyı artıracağı beklentileri de etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de bir resesyonun kaçınılmaz olmadığına vurgu yapsa da Wall Street kurumları resesyon beklentilerini yükseltti. Petrol piyasasında günün takip edilecek önemli gelişmelerinden biri Biden'ın benzinde geçici vergi muafiyeti çağrısı olacak. Başkan Biden'ın gün içinde Kongre'ye benzinde geçici bir vergi muafiyeti sağlanması çağrısında bulunacağını belirtti.

Biden Pazartesi günü ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Biden, galon başına 18,4 sentlik bir muafiyet üzerine çalıştıklarını ifade etmişti. Ülkede benzin fiyatları galon başına 5 dolar seviyelerinde seyrediyor. Geçici vergi muafiyetine ABD Kongresi'nde birçok Demokrat'ın da dahil olduğu ciddi bir muhalefet olduğu belirtiliyor.

25 KURUŞLUK İNDİRİM

Petrolde yaşanan bu düşüşün pompa fiyatlarına yansıması beklenirken NTV'nin haberine göre 23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. 

Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.

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