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Petrol düştü: Benzin ve motorine indirim gelmedi

FED'in tarihi faiz kararı ve resesyon endişeleriyle Brent petrolde yaşanan büyük düşüş benzin ve motorin pompa fiyatlarına yansımadı.
Petrol düştü: Benzin ve motorine indirim gelmedi

Faiz artışlarıyla beraber ortaya çıkan resesyon endişesi ve enflasyon belirsizliği petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Son olarak 21 Eylül'de FED'in açıkladığı faiz kararı sonrası Brent petrol fiyatları 93 dolar bandından 84 dolarlara kadara hızla düşerken Brent Petrol Ekim aynın ilk haftasına ise 86-87 dolar bandında başladı.

İNDİRİM BİR TÜRLÜ YANSIMADI

Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamladı ancak akaryakıt pompa fiyatlarına beklenen indirim bir türlü gelmedi.

EN SON 20 EYLÜLDE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

84 dolar kadar petrol fiyatları sonrası beklenen indirim gelmedi ancak petrol fiyatları halen son gelen indirimin altında bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan en son indirim 20 Eylül tarihinde 1,76 kuruş ile motorine yapılmıştı. 12-20 Eylül tarihleri arası Brent Petrolün 90-93 dolar aralığında işlem görüyordu. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.

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