  • BIST 3.431,66
  • Altın 1000.566
  • Dolar 18.242
  • Euro 18.2711
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Petrol fiyatı için yeni tahmin

Para stratejisti Gordon, 2023'te petrol fiyatına ilişkin öngörüde bulundu. Gordon, petrolün varil fiyatı için 125 dolar tahmininde bulundu.
Petrol fiyatı için yeni tahmin

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), küresel Brent ham petrol fiyatları için 2022 tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre bu yıl varil başına ortalama 104 dolar ve 2023'te ise 96 dolar tahmini paylaşıldı.

Halihazırda 92 dolar seviyelerinden işlem gören petrolün varil fiyatıyla ilgili farklı öngörüler gelmeye devam ediyor.

2023 İÇİN PETROL FİYATI ÖNGÖRÜSÜ

Emtia ve para stratejisti Wayne Gordon, gelecek yıla ilişkin EIA'dan farklı olarak beklentisini aktardı.

Gordon, katıldığı Bloomberg yayınında, söz konusu fiyatların, kısmen Rusya'nın piyasaya biraz daha fazla petrol ihraç etmesinden dolayı baskı altında kaldığını söyledi.

"125 DOLAR SEVİYELERİNE GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çin'in petrol talebinin çok daha zayıf kaldığını, bunun nedeninin de Asya ülkesindeki toparlanmanın şimdiye kadar beklentileri karşılamadığını anlatan Gordon, şöyle dedi:

"Önümüzdeki yılın ilk yarısına geldiğimizde petrol fiyatlarının 125 dolar seviyelerine geri döneceğini düşünüyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu, liralaşma stratejisini anlattı12 Eylül 2022 Pazartesi 16:25
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu, liralaşma stratejisini anlattı12 Eylül 2022 Pazartesi 15:40
  • Cari açık rakamları açıklandı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:31
  • İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 114,74 arttı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:28
  • Kur Korumalı Mevduatta son rakamlar açıklandı10 Eylül 2022 Cumartesi 20:20
  • Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan başkent Ankara10 Eylül 2022 Cumartesi 09:35
  • Brent petrolün varil fiyatı 89,59 dolar09 Eylül 2022 Cuma 09:52
  • Alinur Aktaş'tan öğrencilere müjde! Su faturalarında yüzde 50 indirim09 Eylül 2022 Cuma 09:34
  • Fed'den 'yüksek enflasyon' açıklaması!09 Eylül 2022 Cuma 00:39
  • Bakan Nebati'den tedbir paketi açıklaması08 Eylül 2022 Perşembe 21:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti