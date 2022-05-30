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Petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları yeni haftaya da artışla başladı. AB'nin Rus petrolüne dönük yaptırımları tartışacağı toplantıya ilişkin haberler ve Çin'deki corona virüs salgınının seyri petroldeki yükselişe katkıda bulundu.
Petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı haftaya yükselişle başlayarak 120 doların üzerini gördü. Petrol fiyatları bugün iki ayın zirvesine yükselirken, işlemciler AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları ele alacakları toplantıyı bekliyor.

AB liderleri bugün başlayıp yarın sona erecek olan zirvede Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline misilleme olarak başlatılan yaptırımların altıncı paketini ele alacak. Rus petrolünün yaptırım kapsamına alınıp alınmayacağı, talebin arttığı yaz sezonu öncesinde arzı sınırlayıcı bir etki yaratacağı için yakından izleniyor.

YAPTIRIMLAR MASADA

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre zirve öncesi dün yapılan görüşmelerde Rusya’ya petrol ambargosu başlatılmasına yönelik fikir birliği sağlanamadı. Ancak AB ülkelerinin boru hatları üzerinden petrol ithalatına izin verilmesi, buna karşılık deniz yoluyla ithalatın yasaklanması konusundaki görüşmeler devam ediyor.

ÇİN ETKİSİ

Öte yandan Çin’in finans ve teknoloji merkezi Şanghay’da kısıtlamaların kaldırılmaya başlayabileceğine ilişkin haberler de talep yönlü endişeleri azalttı ve petrol fiyatlarındaki artışa katkıda bulundu.

Çin’de dün 122 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu son 3 ayın en düşük günlük vaka sayısı oldu. Ayrıca Şanghay’da 1 Haziran itibariyle imalatçıların üretime başlayabileceği belirtildi.

Brent petrol bu haberlerin etkisiyle 120 doların üzerini görürken, ABD ham petrolünde de ilk işlemler 115 doların üzerinden gerçekleşti.

PİYASA DARALIYOR

ANZ Bank’ın kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes konu ile ilgili kaleme aldığı bilgi notunda, “Piyasa bugün kesinlikle bardağın dolu tarafına bakıyor” dedi. Hynes bu yaklaşımın talebi daha da artıracağını söyledi.

Hynes, piyasanın talebi daha da artıracak olan yoğun sezon öncesinde herhangi bir yeni AB yaptırımı olmaksızın zaten daraldığını, Çin’de ise en kötü günlerin geride kalmış olabileceğini belirtti.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Piyasalar bu gelişmeleri izlerken petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

BENZİNİN LİTRESİ 25 TL’NİN ÜSTÜNDE

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yeni yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de 25,11 TL'ye yükseldi.

Dolar/TL kurundaki sert yükseliş ve petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle son bir yılda benzinin fiyatı yüzde 224, motorinin fiyatı yüzde 239 arttı.

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