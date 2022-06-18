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Petrol fiyatlarında sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Petrol fiyatları, merkez bankalarının faiz artışlarının küresel ekonomik durgunluk endişelerini artırmasıyla dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Gözler, geçen hafta rekor kıran benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi.
Petrol fiyatlarında sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Savaş ve yaptırımların etkisiyle son aylarda hızla artan petrol fiyatları, küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle sert geriledi.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 6'yı aşan düşüşle 120 dolardan 112 dolar seviyelerine kadar düştü. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 7'yi aşan düşüşle 118 dolardan 108 dolara kadar geriledi.

Resim

Piyasa kapanış fiyatlarına göre bakıldığında, dün Brent petrolde 20 Mayıs sonrasının, Batı Teksas petrolünde 12 Mayıs sonrasının en düşük seviyeleri görüldü. Öte yandan, Brent petrolde mayıs ayı başından bu yana, Batı Teksas petrolünde mart ayı sonundan bu yana kaydedilen en sert günlük fiyat düşüşü dün yaşandı.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI ETKİLEDİ

Reuters, Brent petrolde son beş haftadaki, Batı Teksas petrolünde son sekiz haftadaki ilk haftalık düşüş yaşandığına işaret ederken, merkez bankalarının faiz artışı kararlarının enerji talebini düşürebileceği ve küresel ekonomiyi yavaşlatabileceği endişelerinin yanı sıra ABD dolarının küresel değerinin artmasının da petroldeki düşüşte etkili olduğunu yazdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları sonrasında ABD dolarının küresel değerini ölçen dolar endeksi, Aralık 2002 sonrası dönemin zirvesine yükselmişti. Bu da, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha pahalı hale getirmişti.

Başta Fed olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak üzere faiz artırmaları, küresel ekonomik durgunluk endişelerini artırdı.

Hisse senedi ve kripto para piyasaları faiz artışları sonrası sert gerilerken, petrolde de düşüş görüldü.

DURGUNLUK ENDİŞELERİ ARTIYOR

ABD merkezli veri ve analiz firması OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, petrol fiyatlarının gerilemesinin nedenleri olarak dolardaki güçlenmeye, Rusya'nın petrol ihracatını artırma sinyallerine ve küresel ekonomik durgunluk endişelerindeki artışa işaret etti.

ABD merkezli enerji ve değerli metaller yatırım danışmanlığı firması Again Capital LLC ortağı John Kilduff, merkez bankalarının faiz artışları ve parasal sıkılaşma yoluyla büyümeyi sınırlamak üzere adımlar attıklarını, bunun da petrol fiyatlarına yansıdığını, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın enerji talebini azaltacağını söyledi.

ABD'de geçen hafta dizel ve benzin pompa satış fiyatları rekor kırarken, vadeli fiyatlarda dün talep düşüşü endişeleriyle yüzde 4'ün üzerinde gerileme görüldü.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler, son dönemde hızla artan benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan akaryakıt sektörü kaynakları, petroldeki düşüşün henüz uluslararası benzin ve motorin fiyatlarına yeterince yansımadığını, bu nedenle bu gece ya da pazartesi gecesi fiyatlarda bir değişim beklenmediğini, petrol fiyatlarında tekrar yükseliş olmaması durumunda salı gecesi benzinde indirim olabileceğini iletti.

Petrol fiyatları dışında döviz kurlarındaki yüksek seyir de, indirimi zorlaştırıyor.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 29,94 TL’ye, Ankara’da 30,05 TL’ye, İzmir’de 30,07 TL’ye satılıyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,51 TL'ye, Ankara ve İzmir’de 27,63 TL’ye satılıyor.

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