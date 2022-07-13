Petrol fiyatlarında sert düşüş! Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre düşüş yaşayarak 100 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde beş değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

ARTAN VAKALAR ETKİLEDİ

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamaların, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 5 değer kaybederek 100 doların altına geriledi

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.

100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petroldeki fiyat değişkenliği akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Brent petrolün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 100 doların altına inmesi Türkiye'de de akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.