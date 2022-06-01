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Petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkabileceği öngörülüyor

Petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Hussein, Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirterek, "Varil başına 150 doları görmek mümkün." dedi.
Petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkabileceği öngörülüyor

Malezya merkezli petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein, AA muhabirine, Rus petrol ve gaz arzına alternatif bulmanın kısa sürede çözülebilecek bir mesele olmadığını söyledi.

Rus petrolüne yönelik AB ambargosunun küresel petrol arzı görünümünde ciddi değişikliklere yol açacağını dile getiren Hussein, şunları kaydetti:

"Doğacak tüm risklere gözlerini kapatıp bu yaptırımı uygulamayı göze aldıklarını farz edersek, AB'nin Rus petrolünü ikame edebilmesi için yönünü Afrika, Orta Doğu ve ABD'ye çevirmesi gerekiyor. Bu da fiyatların fırlamasına yol açar. Bu durum en çok Çin ve Asya ülkelerinin işine yarayacak çünkü Rusya, petrol arzının devamlılığını sağlamak için bu ülkelere fiyat indirimi sunacak. Savaş bitmedikçe fiyatlar yüksek seyretmeye devam edecek. Rus petrol ambargosu hayata geçirilirse varil başına 150 doları görmek mümkün."

"Arzdaki daralma fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor"
Uluslararası Petrol Ekonomisti Mamdouh Salameh ise henüz Ukrayna krizi başlamadan yükselmeye başlayan petrol fiyatlarının 2014'teki dip seviyelerden sonra en ciddi yükselişi gösterdiğini aktardı.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatının 2021'in ocak ayında yükselmeye başladığı ve yılı 95 dolarla kapattığı bilgisini paylaşan Salameh, fiyatların Ocak 2022'de 100 dolar seviyelerine ulaştığını söyledi.

Slameh, savaşın başlamasıyla varil başına 25-30 dolar artan petrol fiyatlarının piyasa dinamiklerine göre hareket ederek yükselişini yavaşlatmaya başladığını anlattı.

Son gelişmelerin petrol fiyatlarının mevcut 115 dolar seviyelerinden daha da yukarı çıkacağını gösterdiğini dile getiren Salameh, "Şu anda OPEC+ grubu ülkeleri de dahil olmak üzere günlük 2-2,5 milyon varilden fazla olmayan bir küresel yedek üretim kapasitesi söz konusu ve arz tarafındaki bu daralma fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yaptırım kararını uygularsa Brent petrol varil başına 140 doları bulabilir." diye konuştu.

- "Oynaklığın devam edeceğini öngörüyorum"

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Kıdemli Araştırma Görevlisi Christof Rühl ise petrol fiyatlarının kısa vadede yükseliş trendine girdiğini, fiyatların son birkaç aydır yüksek dalgalanmalara rağmen 110 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ifade etti.

Mevcut dönemin Çin de dahil olmak üzere küresel ekonomik aktivitede yavaşlama korkusu ve AB'nin Rusya'ya karşı petrol yaptırımlarını genişletmesi beklentileriyle geçtiğini belirten Rühl, "Birincisi fiyatları aşağı çekiyor, ikincisi ise fiyatları yukarı çekiyor ve bu durum küresel petrol fiyatlarında kaydedilen dalgalanmaları açıklıyor. Bu oynaklığın devam edeceğini öngörüyorum. Ürün tarafında küresel bir uyuşmazlık var. Benzin ve özellikle dizel fiyatları ham petrol fiyatlarından daha fazla arttı. Bu, gözden kaçırılan önemli bir husus." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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