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Petrol için acil durum kararı! Japonya'dan 7,5 milyon varillik hamle

ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını açıklamasının ardından bir kritik adım da Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan geldi.
Petrol için acil durum kararı! Japonya'dan 7,5 milyon varillik hamle

Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "acil durum rezervi" kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.

Ülkesinin acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.

Hagiuda, "Üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) göre, kullanıma açılacak 7,5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.

ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.

IEA üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı.

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