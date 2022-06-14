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Petrol için şaşırtan tahmin: 85 dolara düşecek

Fitch Ratings, 2022, 2023 ve 2024 yılları için petrol ve gaz fiyatı tahminlerini güncelledi. Fitch, 2023 ve 2024 tahminlerini 5'er dolar yükselterek 85 ve 65 dolar/varil olarak güncelledi.
Petrol için şaşırtan tahmin: 85 dolara düşecek

Brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiat tahminini 100 dolar/varilden 105 dolar varile çıkaran Fitch, 2023 ve 2024 tahminlerini 5'er dolar yükselterek 85 ve 65 dolar/varil olarak güncelledi.

Fitch, Hollanda TTF için 2022 yılı doğal gaz fiyat tahminini 25 dolar/mcf seviyesine yükseltirken, 2023 beklentisini 10 dolar/mcf'den 15 dolar/mcf'ye ve 2024 tahminin 7 dolar/mcf'den 10 dolar/mcf'ye çıkardı.

ABD ham petrolü 121 dolar civarından işlem görürken, Brent petrol de 122 dolarda

Fiyatlamalarda Çin'in salgından dönüşü, sıkılaşan arz görünümü etkili oluyor. Bununla birlikte Fed'in sıkılaşma patikasının ekonomik durgunluğa yol açıp petrolde talep görünümünü ne kadar etkileyeceği de piyasa aktörlerinin üzerinde durduğu bir soru olarak öne çıkıyor.

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