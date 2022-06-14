Petrol için şaşırtan tahmin: 85 dolara düşecek

Fitch Ratings, 2022, 2023 ve 2024 yılları için petrol ve gaz fiyatı tahminlerini güncelledi. Fitch, 2023 ve 2024 tahminlerini 5'er dolar yükselterek 85 ve 65 dolar/varil olarak güncelledi.