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Petrol piyangosu! Çalışmalara başlandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol aramak için çalışmalara başlanıyor.
Petrol piyangosu! Çalışmalara başlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 'Karabağ-2' petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARI/TPO/166-798 ruhsat numaralı sahada, Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak.

Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak. Sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

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