Mamak’taki millet kıraathanelerine, bir yenisi daha eklendi. Peyami Safa Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.

Peyami Safa Mahallesi’nde açılışı yapılan Millet Kıraathanesi’nin kurdele kesimine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özellikle gençlerin sosyalleşmesi açısından millet kıraathanelerinin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tesislerimizi sizlerle beraber açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Seçim beyannamemizde yer alan ya da yer almayan pek çok hizmeti güzel Mamaklıların hizmetine sunduk. Söz verdik yaptık, söz verdik daha fazlasını yaptık. Mamak’ımıza fiziki, kültürel, sosyal ve her anlamda sunduğumuz hizmetlerimiz sizden aldığımız güçle devam edecek” dedi.

“Her hafta bir hizmet mutluluğu yaşıyoruz”

Millet kıraathanelerini bölge halkına ve ilçeye kazandıran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ve tüm emeği geçen herkese teşekkürlerini bildiren Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Her hafta ilçemizde farklı farklı mahallelerde böylesine güzel hizmetleri görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu hizmetler hem vatandaşımıza dokunmakta hem de ilçemizi daha yaşanılabilir kılmaktadır. Millet Kıraathanemizin hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Gönül verdiğimiz bu yolda hizmet aşkıyla çalışıyor, gayret ediyoruz

7 gün 24 saat Mamaklılara hizmet etmek için hiç durmadan çalıştıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu karlı soğuk kış gününde, ortamı ısıtan sizlerle beraber bir açılışımızı daha yapıyoruz ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Millet kıraathanelerimiz aynı zamanda bir sosyalleşme ortamı olup, mahalle halkının gelip rahatça dinlenebileceği bir mekan aynı zamanda. Üstelik burada iki tane çayda Cumhurbaşkanımızdan ikram ediyoruz.

Mamak da görevi devraldığımız günden bugüne kadar gönül verdiğimiz bu yolda hizmet aşkıyla çalışıyor, gayret ediyoruz. Şehrimizi güzelleştirirken bir taraftan da kıymetli hemşerilerimizin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz. Mamak daha güzel olacak diye çıktığımız bu yolda artık Mamak daha güzel oluyor diyoruz” dedi.

Açılışa davet etti

Gelecek hafta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun teşrifleriyle Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzumuzu hizmete sunacaklarını da kaydeden Başkan Köse,” Ben buradan tüm halkımızı Altıağaç - Karaağaç’daki havuzumuzun açılışına davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Peyami Sefa millet Kıraathane’mizin açılışının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygılarımla, sevgilerimle, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

AK Parti Demek Hizmet Demek Eser Demek

Gece gündüz demeden eser ve hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Bugün altıncısını gerçekleştirmiş olduğumuz açılışımızı hep birlikte hizmete sunacağız. Tabi Mamak’ın dört bir çehresine hizmet sunuyoruz. 7’den 70'e her bir vatandaşımızın faydalandığı hizmetleri görüyoruz. Ben bunun için özellikle Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti demek hizmet demek. Eser üretmek demek. Açılışımızda emeği geçen mimarından mühendisine, tüm kardeşlerime Allah'tan razı olsun diyorum. Kıymetli Belediye Başkanım Murat Köse’ye çok teşekkür ediyor, açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.