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PFDK 5 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar uyguladı.
PFDK 5 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Fenerbahçe 205 bin, Galatasaray 56 bin, Yukatel Kayserispor 96 bin ve Demir Grup Sivasspor 18 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'da bazı tribünlerindeki taraftarların kartlarına da bloke cezası verildi.

Kurul, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz'ı da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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