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PFDK, Konyasporlu futbolcu Rahmanovic'e 4 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Amar Rahmanovic'e 4 maç men cezası verdi.
PFDK, Konyasporlu futbolcu Rahmanovic'e 4 maç men cezası verdi

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Rahmanovic'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Atakaş Hatayspor'dan Ruben Ribeiro'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Çeşitli nedenlerle Beşiktaş'a 332 bin, İttifak Holding Konyaspor'a 132 bin, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'a 32'şer bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Göztepe, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği kaydedildi.

Ayrıca, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'e de 25 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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