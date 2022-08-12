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PFDK'den 4 Süper Lig takımına para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 takıma para cezası verdi.
PFDK'den 4 Süper Lig takımına para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin lira para cezası kesildi.

Kurul, MKE Ankaragücü'ne Arabam.com Konyaspor mücadelesinde stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin lira olmak üzere toplamda 250 bin lira para cezası uyguladı.

Fraport TAV Antalyaspor'a Galatasaray karşılaşmasında stada usulsüz seyirci aldığı gerekçesiyle 200 bin lira para cezası verilmesine hükmeden PFDK, Trabzonspor'a da İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası verdi.

Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki iç saha müsabakası için bloke etti. PFDK, Gaziantep FK, Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyesporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki deplasman müsabakası için kapattı.

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