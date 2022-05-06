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PFDK'den Trabzonspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a toplamda 600 bin lira para cezası verdi.
PFDK'den Trabzonspor'a para cezası

TFF'den yapılan açıklama, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında bordo-mavililere taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 368, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 50, talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle 32, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj vermesinden dolayı 150 bin olmak üzere toplamda 600 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Öte yandan bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 32 bin lira para cezası kesen kurulun, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserisporlu bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke ettiği aktarıldı.

Kurulun, Kasımpaşa'ya çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 50 bin lira para cezası kestiği ve bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke ettiği ifade edildi.

Göztepe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 150 bin lira para cezası ve bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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