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Phoenix Suns, play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Denver Nuggets'ı 140-130 yendi.
Phoenix Suns, play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Normal sezonun bitimine 8 maçı kalan Suns, Nuggets deplasmanında Devin Booker'ın 49 sayı, 10 asistlik performansıyla galibiyete ulaşarak play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi.

Üst üste 7, sezonun 60. galibiyetini alan Suns'ta Mikal Bridges 22 sayı, sakatlığını atlatarak 15 maç sonra sahalara dönen Chris Paul ise 17 sayı, 13 asistle oynadı.

Batı Konferansı 6'ncısı (43 galibiyet, 31 mağlubiyet) Nuggets'ta Nikola Jokic 28, Bones Hyland 23 sayı buldu.

Cedi Osman'dan 4 sayı
Play-off mücadelesi veren takımların maçında Toronto Raptors, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 117-104 mağlup etti.

Ev sahibi Raptors'ta Pascal Siakam 35 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle takımının 41. galibiyetinde ön plana çıktı.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen'in 20, Darius Garland'ın 18 sayısı sezonun 32. yenilgisini önleyemedi. Cedi Osman, mücadeleyi 4 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Sonuçlar
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-104

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 133-103

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 114-102

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 126-109

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 130-140

Kaynak: Haber Kaynağı
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