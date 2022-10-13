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Piktes oyunları neden toplatıldı? Tespit edilen uygunsuz içerikler ne? Piktes nedir?

Piktes projesi kapsamında okullara dağıtılan zeka oyunlarından bazılarında uygunsuz içerik tespit edildi. Peki Piktes oyunları tam olarak neden toplatıldı? Tespit edilen uygunsuz içerikler ne? Piktes nedir?
Piktes oyunları neden toplatıldı? Tespit edilen uygunsuz içerikler ne? Piktes nedir?

Son dakika haberine göre, Piktes projesi kapsamında okullara dağıtılan zeka oyunlarından bazılarında uygunsuz içerik tespit edildi. Bu materyaller hemen toplatıldı ve ilgili firma hakkında işlem başlatıldı. Peki Piktes oyunları tam olarak neden toplatıldı? Tespit edilen uygunsuz içerikler ne? Piktes nedir?  

UYGUNSUZ İÇERİK TESPİT EDİLDİ

PIKTES kapsamında okullara dağıtılan 2 bin eğitim materyali setindeki 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edildi. Bu nedenle sözkonusu setlerin tamamının toplatıldığı, yüklenici firma hakkında işlem başlatıldığı açıklandı. 

PIKTES KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

PIKTES Koordinatörlüğü’nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, proje kapsamında 2 bin adet eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı, eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu, okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan 2 bin set içinde toplam 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2 bin setin tamamının derhal toplatıldığı, yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle işlem başlatıldığı ifade edildi. Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nca da soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, PIKTES projesi kapsamında Suriyeli öğrencilere dağıtılan oyuncaklar içinde yer alan “Pratik Bardaklar” isimli zeka oyunu içindeki zilin üzerinde “Ring for sex (Seks için zile bas)” yazısı yer alıyordu.

Uygunsuz içerik tespit edilmesi ile gündeme gelen Piktes nedir?

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Piktes yani PIKTES’in resmi açılımı “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi”dir. Piktes, Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesidir. 

AB FİNANSE EDİYOR

PIKTES bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği (AB) tarafından, “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” anlaşması çerçevesinde doğrudan hibe yöntemiyle karşılanıyor. 03.10.2016 tarihinde başlatılan PIKTES projesi, halen ülkemizin 26 ilinde sürdürülüyor. Uygunsuz içerik tespit edilen materyaller, sözkonusu Piktes projesi kapsamında bazı okullarda dağıtılmıştı.

PIKTES’İN HEDEFİ

PIKTES projesi ile ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlamak, kaliteli eğitime erişebilmeleri için Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığını desteklemek hedefleniyor. Piktes Koordinatörlüğü, Ankara'da Beştepe Mahallesi'nde bulunuyor. 

 

www.gazeteilksayfa.com

 

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