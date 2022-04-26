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Pişkin hırsızlar, kendilerini uyaran vatandaşa aldırış etmedi

Şişli'de sabah saatlerinde bilgisayar deposuna giren yüzleri maskeli hırsızlar, bir dakikada 250 bin liralık bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlar, vatandaşların 'polisi geliyor, bekleyin' demelerine aldırış etmeden hırsızlığa devam etti.
Pişkin hırsızlar, kendilerini uyaran vatandaşa aldırış etmedi

Olay, Şişli'de Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hafif ticari araç ile sokağa giren hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bilgisayar deposunun önüne yanaştı. Hafif ticari araçtan etrafı kontrol ederek yüzleri maskeli, ellerinde eldiven olan 3 kişi indi. Bir kişi araçta hazır beklerken diğerleri levye alarak bilgisayar deposunun kepengini açtı. Kapıyı da kıran hırsızlar, bir dakikada 250 bin liralık bilgisayarı araca yükledi. Hırsızları fark eden vatandaşlar balkona çıkarak hırsızları 'polis geliyor, bekleyin' diyerek uyardı. Hırsızlar ise vatandaşlara aldırış etmeden hırsızlığa devam etti. 3 hırsız çaldıkları malzemeleri araca yükleyerek hızla olay yerinden kaçtı.

 HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Maskeli ve eldivenli hırsızların gündüz vakti yaptıkları hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın iş yerinin önüne yanaşması ve içeriden inen 3 kişinin iş yerine yanaşması görülüyor. Yüzlerinde maske, ellerinde eldiven olan 3 hırsız, levyelerle bilgisayar deposunun kepengini açıyor. Kapıyı kıran hırsızlar, bir dakika içinde 250 bin liralık bilgisayarı alarak araca yüklüyor. Daha sonra da olay yerinde kaçıyorlar.

 VATANDAŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bilgisayar deposunun soyulduğunu gören vatandaşlar, balkona çıkarak hırsızları durdurmaya çalıştı. 'Polis geliyor, bekleyin' diye bağırmalara aldırış etmeyen hırsızlar, çaldıkları eşyaları araca yüklemeye devam etti.

Sabah depoya gelen iş yeri sahibi polise giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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