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Pitbull ve sokak köpeği saldırınca otomobilin üstüne çıktı

Maltepe'de önceki gün sokakta yürüyen yaya, bir pitbull ile sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralı mahalle sakini, köpeklerden kurtulmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pitbull ve sokak köpeği saldırınca otomobilin üstüne çıktı

Olay önceki gün 13.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakini Mustafa Özen, kaldırımda yürüdüğü sırada karşısına biri pitbull cinsi olmak üzere iki sahipsiz köpek çıktı. Özen, köpeklerin kendisine doğru yönelmesiyle paniğe kapıldı. Köpekler ardından Mustafa Özen'i sokakta kovalamaya başladı. Kalçasından ve ayağından yaralanan mahalle sakini çareyi park halindeki bir otomobilin üzerine çıkmakta buldu. Bir süre sonra yoldan geçen bir otomobil sürücüsü durumu fark etti. Yaralanan Özen, kendisine yardım eden sürücünün otomobiline binerek köpeklerin saldırısından kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Özen; yaşanan olayla ilgili şikayetçi olurken, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAHİPSİZ PİTBULL BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Belediye ekipleri, sokakta dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpeği yakalayarak barınağa teslim ederken, sokak köpeğini ise bir mahalle sakini tarafından sahiplenildiği öğrenildi. 

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mustafa Özen'in telefonla konuşarak kaldırımda yürüdüğü, köpeklerin Özen'e doğru yöneldiği görülüyor. Mustafa Özen'in kendisini kovalayan köpeklerden kaçtığı ardından da bir otomobilin üzerine çıktığı kayda yansıyor. Görüntülerin sonunda ise kendisine yardım eden bir otomobil sürücüsünün aracına bindiği görüntülere yansıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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