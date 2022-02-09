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Piyasa gözetimi ve denetiminde tüketicileri koruyacak yeni tedbirler alındı

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesine, ürünlerin geri çağırılmasına, izlenebilirliğe ve gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapıldı.
Piyasa gözetimi ve denetiminde tüketicileri koruyacak yeni tedbirler alındı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin risk esaslı bir yaklaşımla uygulanması öngörülerek, aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımların niteliği, yapılacak risk değerlendirmesine dayandırıldı.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesine, ürünlerin geri çağırılmasına, izlenebilirliğe ve gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelikte, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslar, bölge müdürlüklerinin görevleri, risk değerlendirmesi, risk değerlendirme komisyonunun oluşumu ile uygunsuzluk halinde uygulanacak idari yaptırımlar ve diğer önlemlere ilişkin hükümler belirlenerek, ürünlerin izlenebilirliği ve iş birliğine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Tüketicilerin sağlık ve güvenliklerinin azami ölçüde korunması, buna ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.

İktisadi işletmecilerin sorumluluklarına yönelik yeni hükümler getirildi
Düzenleme kapsamında, iktisadi işletmeci, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticaret unvanı veya markası ve irtibat bilgileriyle ürünün takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutacak.

Söz konusu işletmeci, bu kayıtları ürünü piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurmaya başladığı tarihten itibaren en az 10 yıl boyunca muhafaza edecek ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunacak.

Bu yükümlülükler, bir ürünü elektronik ortamda piyasaya arz eden veya bulunduran, başkasına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon gibi medya hizmet sağlayıcıları için de geçerli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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