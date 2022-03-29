Piyasalarda İstanbul etkisi: Borsalar yükseldi petrol düştü

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya gelmesiylepetrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanırken borsalarda da yükselişler geldi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.