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Piyasalarda İstanbul etkisi: Borsalar yükseldi petrol düştü

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.
Piyasalarda İstanbul etkisi: Borsalar yükseldi petrol düştü

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya gelmesiylepetrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanırken borsalarda da yükselişler geldi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.

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