PKK Duhok'ta katliam yaptı! HDP'den Türkiye'yi suçlayan skandal açıklama!

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok şehrini vurdu. Saldırıda sivil halk zarar gördü. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise Irak'ta yapılan katliamı Türkiye'ye yıkmaya çalışarak TSK'yı hedef aldı.

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok şehrini vurdu. PKK destekçileri ve İran destekli gruplar saldırıyı Türkiye'nin yaptığını söyleyerek halkı Türkiye'ye karşı kışkırttı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin, dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığı kaydedilerek, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

ROBOSKİ KATLİAMINA BENZETTİ!

HDP resmi sitesinden yaptığı skandal açıklamada, ''TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadelerini kulandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük tepki topladı.

PKK’NIN DUHOK’TAKİ SALDIRILARI

- Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, 5 Haziran'da, Kani Masi'ye bağlı Gamnerki dağında PKK'lıların Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdığını belirtmişti. Teymur, roketatar ve BKC kullanılan saldırıda yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetmişti.

PKK, 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

- 27 Mayıs: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'un Amedi ilçesinde 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- 24 Mayıs: Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketlerle saldırı düzenlediği duyuruldu.

- Duhok Valisi Ali Terter: PKK 1992’den bu yana Duhok’taki sınır bölgelerinde köye dönüşleri engelliyor. Irak’ın Türkiye ile olan sınırlarının büyük çoğunluğu, Duhok ili sınırında bulunuyor ve PKK güçleri de Kuzey Irak’taki sınır bölgelerinde, özellikle 1992’den bu yana bu bu bölgelerde konuşlanmış durumda. Maalesef sadece sınırlarda kalmadılar, bölgenin derinliklerine kadar indiler. şimdiye kadar köylerimize geri dönmemizi engelleyen Türkiye değil, 1992’den beri PKK’dir, PKK’nin varlığıdır köylerimize dönmemizi engelleyen.

- Vali Terter PKK’nın Duhok’a daha önce havan saldırısı düzenlediğini söylemişti.