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PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay
Soruşturma kapsamında, Şirinevler'de bulunan derneğin, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla aldığı 338 bin dolar fonunu PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı belirlenmişti.

Derneğin, bu fonları, örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak ve seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullandığı, muvazaalı hukuk işlemleriyle elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadığı tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 22'sini yakalamıştı.

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