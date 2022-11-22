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PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu. Yılbaşından beri teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi.
PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda;  PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 112'ye yükseldi.

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