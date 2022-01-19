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PKK'dan kaçtı, dağdakilere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın

Şırnak'ta e 15 yaşındayken PKK’lı teröristler tarafından kandırılıp dağa götürülen, 2 yıl önce de güvenlik güçlerine teslim olan M.Ü. (24), “Fırsatını bulan kaçsın." dedi.
PKK'dan kaçtı, dağdakilere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın

​Şırnak’ta 15 yaşındayken PKK’lı teröristler tarafından kandırılıp dağa götürülen M.Ü., 28 Ağustos 2021 tarihinde örgütten kaçıp Habur Gümrük Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gittiği ilk günden beri pişman olduğunu söyleyen M.Ü., fırsat bulduğu ilk anda kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Teröristler tarafından kent merkezinden alınıp Bestler- Dereler bölgesinde PKK kampına teslim edildiğini ifade eden M.Ü., burada bir ay kaldıktan sonra 15-16 gün boyunca yürüyerek Haftanin üzerinden Irak’ın kuzeyine geçtiklerini söyledi. Kendisine sürekli mağara ve sığınak kazdırıldığını kaydeden M.Ü., “Demokrasiden bahsediyorlar. Demokrasi diye bir şey yok orda. Burada başka söylüyorlar, orada başka söylüyorlar” dedi.

'ÖRGÜT İÇİNDE KAÇMAK İSTEYEN ÇOK KİŞİ VAR'

Örgüt içerisinde birçok teröristin kaçıp kurtulmak istediğini söyleyen M.Ü., “Ben birçok kişiye de tanık oldum. 20’den fazla kişi kaçtı. Hepsi de yakalandı. Bazıları da öldüler. Teslim ol diyorlar. Teslim olmayanı, kaçmaya devam edeni öldürüyorlar. Çünkü kaçıyorlar. Evine gitmek istiyor. İzin vermiyorlar. Ya öldürüyorlar ya da hapishaneye atıyorlar. Eve gideceğini söyleyenler sürekli hapishanede kalıyor. Ta ki artık ben kaçmayacağım diyene kadar. Öyle bırakıyorlar hapishaneden. Yoksa bırakmıyorlar” diye konuştu.

'EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN ÇOCUKLARINDAN ZORLA RÖPORTAJ ALIYORLAR'

Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin çocuklarına zorla röportaj verdirildiğini ve annelerini oradan çektirmeleri için baskı uygulandığını belirten M.Ü, "Diyarbakır annelerini görüyorlar. Birinin annesini görürlerse diyorlar ki; git röportaj ver. Anneni oradan çek. De ki AKP siyasetine inanmayın. Annesine sesleniyor; diyor ki eve gidin. Orda kalmayın. Diyarbakır’daki HDP önündeki annelerin eylemine kimin annesi çıkarsa onlara söylüyorlardı. Zorluyorlardı” dedi.

Gittiği ilk günden beri pişman olduğunu, kaçmak istediğini, fakat bazı bölgelerin kaçmaya uygun olmaması nedeniyle uzun süre PKK içerisinde kaldığını belirtti.

'FIRSAT BULAN KAÇSIN'

Dağdaki teröristlere seslenen M.Ü. şöyle konuştu:

“Oradakilere de sesleniyorum. Kim fırsat bulduysa kaçsın. Orda kalmasın. Gelsinler annesi, hepsi burada üzülüyor. Onu sayıklıyor. Gelsinler demokrasi diye bir şey yok orda. Söyledikleri gibi askerler bize kötü muamelede bulunmadı. Kaçmak isteyenlere söylüyorlar. Diyorlar ki siz gitseniz de askerler ya sizi öldürür ya JİTEM yapar. İşi bittiğinde seni öldürecek. Seni ajanlaştıracaklar. İşi seninle bittiği an seni öldürecek ya da kızlara tecavüz edecekler. Öyle söylüyorlar. Çoğu kızlar da korkuyorlar kaçmaya. Ama ben kaçtım, geldim evime. Dedikleri gibi hiçbir şey yok. İyi davrandılar. Kötü bir muamelede bulunmadılar. Geldiğim gibi anneme teslim ettiler. Aileme teslim ettiler. Onun için de onlara sesleniyorum. Fırsatı bulduğunuz an kaçınız. Gelin evinize dönün. Anneniz burada. Ailenize dönün. Ben burada yokken annem perişan olmuş. Herkesin annesi öyle. Oradaki herkesin ailesi öyle.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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