PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.